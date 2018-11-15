15 ноября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. Кроссоверы Geely Atlas с турбированным мотором появятся в дилерских центрах в декабре. Об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности генерального директора СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Мы провели испытания турбированного кроссовера с объемом двигателя 1,8 л (Geely Atlas. - Прим. БЕЛТА). Первые 20 машин изготовили, из которых 15 по специальной программе отгрузили в Россию. В этом году мы не планируем осуществлять старт продаж, но в наши дилерские центры в декабре попадут предстартовые образцы кроссоверов", - сказал Геннадий Свидерский.

Он также отметил, что завод выполнил все поставленные на этот год задачи. "Проведены испытания и поставлены на серийное производство три модификации автомобилей. Они дошли до покупателей. Перед заводом стоит задача по дальнейшему наращиванию объемов производства и освоению новых рынков", - добавил и.о. гендиректора.

"БЕЛДЖИ" с начала года произвел и продал 7 тыс. автомобилей, по итогам года планируется выпустить 9 тыс. машин. "Надеемся, что объемы в следующем году как минимум удвоятся. Стоит задача достичь объема в 25 тыс. машин. Все зависит от спроса и возможностей завода. Его мощность составляет 120 машин в смену, в настоящее время производим 70 машин в смену", - отметил Геннадий Свидерский.

Завод также намерен расширить географию поставок. Помимо внутреннего и российского рынков машины планируется поставлять в Украину, Литву. "Ведем соответствующие переговоры. Думаю, что сегмент легкового автомобилестроения в Беларуси будет постепенно развиваться", - резюмировал и.о. гендиректора.

Сегодня на "БЕЛДЖИ" состоялась презентация обновленного седана Geely Еmgrand 7 (FE3), официально стартовали продажи этой модели. В дилерских центрах также можно приобрести кроссоверы Geely Atlas (NL3) и Geely Еmgrand X7 (NL4).-0-