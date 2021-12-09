Крупко: для эффективной работы точного земледелия необходимо создать единую цифровую базу

9 декабря, Горки /Корр. БЕЛТА/. Для эффективной работы точного земледелия необходимо создать единую цифровую базу. Таким мнением с журналистами поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время совещания на тему "Точные технологии в сельском хозяйстве", которое проходит сегодня в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы собрались сегодня для обсуждения вопросов по организации точного земледелия в Беларуси на балансе одной цифровой платформы. Такие разработки уже идут в НАН Беларуси, БГСХА нарабатывает определенные направления. Элементы частичного точного земледелия уже работают в разных сельхозпредприятиях страны: контроль топлива, контроль за внесением минеральных удобрений и средств защиты. Но эта система не объединена в одно, чтобы дать экономический эффект использования ресурсов. По оценкам ученых, если все системы точного земледелия объединить на одной платформе, можно получить до 24% экономии и эффективности использования ресурсов", - подчеркнул Иван Крупко.

По словам первого заместителя председателя Могилевского облисполкома Анатолия Уласевича, в Могилевской области точное земледелие внедрено в пяти хозяйствах. "Первое хозяйство, которое стало использовать элементы цифровизации, - УКСП "Совхоз "Доброволец" Кличевского района. В свое время здесь закупили культиваторы, агрегаты для внесения минеральных удобрений, для организации внесения химических средств защиты растений, комбинированный посевной агрегат. Также это ОАО "Рассвет" Кировского района, ОАО "Могилевский ленок" Могилевского района, ОАО "Горецкая райагропромтехника", ОАО "Бабушкино подворье" Хотимского района, - отметил он. - Применяя точные технологии, мы получаем экономию. Например, это экономия дизельного топлива и бензина, минеральных удобрений, средств защиты, а также трудовых ресурсов. Ведь время на выполнение той или иной операции сокращается. Все это выливается в качественные показатели - урожайность, валовой сбор, продуктивность".

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия, единая цифровая система по точному земледелию в будущем будет доступна каждому сельхозпредприятию в стране. Это принесет определенные плюсы не только в работе, но и позволит получать максимальную эффективность от земли и урожая. "Экономия ресурсов, получение максимальной урожайности, уменьшение количества времени на проведение технологических операций, эффективность управления отрасли растениеводства по каждому виду продукции, каждой культуре. И это небольшой список плюсов, которые будут доступны для наших специалистов. У них будет возможность фактически в режиме реального времени использовать все данные цифровизации для расположения культур на разных полях и получения максимальной эффективности урожая", - отметил он.

На базе облачных технологий будет создана определенная система данных, где будут взаимоувязаны решения всех государственных органов, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, разработки НАН Беларуси, "Белгипрозема" и др. "Если каждое хозяйство с каждым госорганом будет выходить напрямую и потом искать определенную программу - это сложный и долгий процесс. Должен быть программный продукт, который даст возможность четко и быстро использовать все ресурсы для оперативной работы в растениеводстве", - подчеркнул министр.

На сегодняшний день в Беларуси уже внедрен и работает ряд информационных систем в сельском хозяйстве. Среди них автоматизированная информационная система "Гостехнадзор", система мониторинга молочно-товарных ферм и комплексов, технического обслуживания энергонасыщенной техники, информационно-поисковая система "Техсервис" для поиска запасных частей, Единый реестр сортов и другие.-0-

Фото Олега Фойницкого