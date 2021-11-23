Крупко: для сельского хозяйства 2021 год сложился неплохо, выросли прибыль и рентабельность

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для сельского хозяйства 2021 год был хоть и трудным из-за погодных условий, но все же сложился неплохо, и многие финансово-экономические показатели выросли. Об этом заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, объемы производства продукции в растениеводстве и животноводстве сравнимы с данными за последнюю пятилетку и на 100% обеспечивают потребности внутреннего рынка и загрузку перерабатывающих предприятий.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса за 9 месяцев этого года составил $4,7 млрд, что на 12,6% выше уровня аналогичного периода прошло года. Выручка увеличилась на 14%, достигнув Br12,2 млрд и обеспечив рентабельную работу АПК на уровне 6,3% (в прошлом году было на 0,6% меньше).

Сельскохозяйственная отрасль получила прибыль в размере Br778 млн (плюс 24% к показателям за 9 месяцев 2020-го).

За счет неплохих финансово-экономических результатов удалось обеспечить рост заработной платы, подчеркнул министр. Она выросла на 12% к уровню прошлого года, составив Br984. Самый высокий заработок в Минской области - Br1,1 тыс.

Из-за сложных погодных условий урожай зерновых в этом году действительно меньше, чем в прошлом, отметил глава Минсельхозпрода. Но он уточнил, что 2020-й был очень удачным в плане урожая зерновых и сравнивать с теми высокими показателями каждый последующий год не стоит. Зато если посмотреть на урожай зерновых в разрезе пятилетки, то 2021 год выглядит достойно. "Если брать объем зерна (колосовых и кукурузы) в амбаре в среднем за пятилетку, это 7,3 млн т, а за последний год - 7,5 млн т. Это дает полное обеспечение госзаказа на зерно и обеспечение общественного животноводства на уровне 86%", - сказал Иван Крупко.

Аграрии уже сейчас начали подготовку к следующему сезону, чтобы в 2022 году увеличить урожай по ряду культур. Например, озимого ячменя посеяли в два раза больше - на площади 600 тыс. га, на 40 тыс. га увеличили площадь посева пшеницы. "Сформирована структура площадей, определен срок ремонта техники, к которому мы уже приступили, чтобы весенние работы провести в технологические сроки и обеспечить урожай 2022 года", - сказал министр.

По его словам, стоит задача в следующем году выйти на урожай зерна в 8 млн т в амбарном весе (или 9,5 млн т в бункерном весе), обеспечить прирост производства молока и мяса на уровне 104%, насытив не только внутренний рынок, но и увеличив экспортный потенциал.

Кроме того, в этом году строятся или проходят реконструкцию около 100 объектов АПК, что позволит в будущем "сконцентрироваться на новых технологиях и получить максимальный выход продукции, особенно в производстве молока", подчеркнул Иван Крупко.-0-