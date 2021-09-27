Крупко: до 1 октября в Беларуси планируется посеять 700 тыс. га озимых

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 1 октября в Беларуси планируется посеять оставшиеся 700 тыс. га озимых. Об этом сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко после заседания штаба по вопросу проведения полевых работ в оптимальные сроки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня состоялось заседание штаба под руководством премьер-министра с участием губернаторов всех областей. Мы оценили оперативную ситуацию, которая складывается сейчас на полях. На сегодня посеяно 50% озимых. Предстоит задача до 1 октября уложиться в сроки - посеять оставшиеся 700 тыс. га озимых", - сказал Иван Крупко.

По его словам, разработаны все технологические мероприятия, задействованы все ресурсы. "Техника готова на 95%, имеются горюче-смазочные материалы, задействованы механизаторы из промышленных организаций страны, привлечены студенты. Мобилизованы все на выполнение поставленной задачи", - подчеркнул он.

Министр рассказал, что техника, которая оборудована GPS-навигацией, освещением, максимально работает в течение всего светового дня и в ночное время. "Главное подготовить технику и задействовать ее по 12-14 часов. Это даст серьезный результат. Сегодня возможности техники позволяют при хороших погодных условиях засевать 100 тыс. га в сутки. Как доложили губернаторы, люди мобилизованы, мотивированы, и мы с поставленной задачей будем стараться справиться в срок", - констатировал он.

Иван Крупко добавил, фактически все области по севу идут вровень - 48-51%, то есть большой разницы, большого отставания нет. Сегодня все готовы засеять свои объемы в сроки.

На заседании штаба было принято решение о формировании технологических групп в каждой области. "Мы будем мониторить те районы, которые отстают по севу, где более переувлажненные почвы, какая там необходима техническая помощь, какие ресурсы нужны, - отметил министр. - Ежедневно мы будем подводить итоги на уровне премьер-министра. Сроки упустить нельзя".

Согласно оперативной информации Минсельхозпрода, на сегодня сев озимых проведен на 726,2 тыс. га при плане в 1 млн 456,1 тыс. га. Более половины площадей засеяны в Брестской, Гродненской и Минской областях, почти половина - в Витебской и Могилевской областях, несколько меньше - в Гомельской.

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,108 млн га (89,3% от запланированной площади). Намолочено 6,419 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т. Далее следуют Брестская - более 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т, в Могилевской области намолочено 855,6 тыс. т, Гомельской - 804,5 тыс. т, Витебской - 783,3 тыс. т.-0-