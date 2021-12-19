Крупнейшие экспортеры Рязанской области заинтересованы в сотрудничестве с предприятиями Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители бизнес-кругов Беларуси и Рязанской области заинтересованы в сотрудничестве. Об этом шла речь во время онлайн-встречи белорусских предприятий с крупнейшими экспортерами Рязанской области, собщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Могилевского отделения БелТПП .

С белорусской стороны в переговорах приняли участие представители ОАО "Лидапищеконцентраты", РУПТП "Оршанский льнокомбинат", ОАО "Лента", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "Березовский комбикормовый завод", ОАО "Гродненская обувная фабрика "Неман", ОАО "Лидская обувная фабрика", ОАО "БелКредо", ОАО "БЕЛФА", ОАО "Бобруйсктрикотаж", УП " Тифлос", ОО " БелТИЗ" и концерна "Беллегпром".

"Стороны обсудили вопросы поставки и реализации продукции белорусских компаний на территории Рязанской области. Представители российских компаний, работающие на белорусском рынке, выразили заинтересованность в дальнейшей работе с белорусскими компаниями для расширения рынков сбыта", - отметили в палате.

По линии ТПП также достигнута договоренность организовать бизнес-миссию белорусских деловых кругов в Рязанскую область в апреле 2022 года.-0-