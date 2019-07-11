Крупнейший в Беларуси ветропарк построит турецкий инвестор

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в Беларуси ветропарк построит турецкая компания "Гюриш Иншаат ве Мюхендислик А.Ш.". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи по итогам электронных торгов по продаже предынвестиционного актива для строительства ветропарка.

Поскольку по итогам предквалификационного отбора на торги зарегистрировался только один участник, лот реализован по начальной цене, увеличенной на 5%. Таким образом, цена продажи предынвестиционного актива составила Br155 400. Право на строительство ветропарка с общей установленной мощностью 25 МВт и годовым производством электричества 72 ГВт в Лиозненском районе Витебской области получила турецкая компания "Гюриш Иншаат ве Мюхендислик А.Ш.", специализирующаяся на реализации проектов в сфере зеленой энергетики.

Теперь турецкий инвестор обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов возместить затраты на их организацию и проведение, а затем в течение 5 рабочих дней подписать договор купли-продажи недвижимого имущества.-0-