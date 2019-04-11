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Крупнейший застройщик в Республике Беларусь заказал новинки МАЗа для строительства многофункционального комплекса "Минск Мир"

Экономика 11.04.2019 | 09:00

Минимум 13 новейших строительных машин Минского автомобильного завода будут в скором времени работать на самой грандиозной стройке Европы – на возведении многофункционального комплекса "Минск Мир". Крупнейший застройщик страны компания "Дана Астра" и Минский автомобильный завод на строительной выставке BUDEXPO-2019 подписали соглашение, которое предусматривает приобретение новинок белорусских автомобилестроителей на сумму в 2,63 млн рублей.

Белорусская компания "Дана-Астра" входит в холдинг Dana Holdings Gmbh – это одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в 2018 году второй раз подряд вошла в список World Finance 100. В странах постсоветского пространства Dana Holdings работает более 40 лет, и уже 36 реализует проекты в Беларуси, став неотъемлемой частью национальной экономики. Белорусский холдинг Dana Holdings реализует целый ряд знаковых проектов, которые во многом определяют современный облик нашей столицы – многофункциональный комплекс "Маяк Минска", жилой комплекс "Парк Челюскинцев", жилой комплекс "Vogue", бизнес-центр "БК Капитал".

В 2017 году компания Dana Holdings начала реализацию амбициозного проекта – возведение многофункционального комплекса "Минск Мир". Общая площадь застройки превысит 3 млн. кв.м, и здесь будут построены многочисленные жилые дома, школы, детские сады, торгово-развлекательные центры – это будет "город в городе", где определяющую значение имеет развитая социальная инфраструктура района.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

А ключевая роль в проекте отводится созданию Международного финансового центра, который станет мостом между Европой и динамично развивающимися экономиками России и стран Востока, выступит в качестве катализатора стабильного развития Минска и экономики Беларуси в целом.

"Дана Холдингс" в прошлом году подписала меморандум о взаимопонимании с компанией DIFC Investments – Международным финансовым центром в Дубае. Стороны договорились об обмене передовым опытом и сотрудничестве в области проектирования и функционирования Минского Международного финансового центра. Минский МФЦ Minsk World должен стать частью национального экономического пространства, где будет использоваться особая система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг. Основные задачи проекта – формирование условий для привлечения международного капитала в Республику Беларусь и строительство в Минске самых современных зданий формата бизнес-апартаментов по лучшим мировым стандартам и с использованием самых передовых технологий МФЦ Дубая.

Для страны создание МФЦ Minsk World является стратегическим проектом, который поможет процессу модернизации и трансформации Республики Беларусь, привлечению инвестиционных капиталов и окажет влияние на экономику всего региона СНГ и Европы. Minsk World станет единственным подобным центром не только в восточноевропейском регионе, но и на всем континенте. Концепция его создания привлечет мировых инвесторов и позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем, а с помощью обновленного законодательства для функционирования центра – стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций.

Концепция создания Минского МФЦ Minsk World привлечет мировых инвесторов и позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций
Концепция создания Минского МФЦ Minsk World привлечет мировых инвесторов и позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций

Примечательно, что все строительные материалы для возведения грандиозного комплекса "Минск Мир" компания Dana Holdings покупает на белорусских предприятиях. Можно только представить, в какой степени огромный объем заказов со стороны самого сильного белорусского застройщика помогает отечественным производителям, способствует развитию продаж строительных материалов местного производства. Всемерная поддержка национальной экономики – общемировой тренд, к которому прибегают многие развитые государства планеты. И белорусский холдинг Dana Holdings в полной мере соответствует этим тенденциям.

Большие объемы работ на строительстве уникального многофункционального комплекса "Минск Мир" требуют также надежной и высокопроизводительной техники. И "Дана Астра" обратила внимание на новинки МАЗа, представленные на выставке – мощные бетоносмесители и самосвалы.

Новинки МАЗа - мощные бетоносмесители
Новинки МАЗа - мощные бетоносмесители

Заказ сделан на восемь "миксеров" АБС-11ДА на шасси МАЗ-6516С9 и с оборудованием Tigarbo. Барабан этого бетоносмесителя вмещает 11 кубометров смеси – более 26 тонн готового раствора! Полная масса автомобиля – 44 тонны, и это потребовало мощной силовой установки – здесь трудится двигатель ЯМЗ-653.10 класса Евро-5, производимый на базе лицензионного Renault dCi11. И, конечно же, установлена самая современная и эргономичная кабина для удобной и комфортной работы водителя.

Заказаны также пять самосвалов МАЗ-650128, кузов которых рассчитан на 20 кубометров сыпучих грузов. Двигатель 430-сильный, производства Weichai Power. Это мощная и комфортная техника, которая способна решить любую задачу на большой стройке.

Самосвал МАЗ-650128
Самосвал МАЗ-650128

Как подчеркнул во время подписания соглашения заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" Сергей Захаревич, производству строительной техники белорусский автопром уделяет особое внимание. "Специальные автомобили на шасси МАЗ позволяют достичь большей эффективности и экономичности в строительной отрасли. Символично, что наши машины будут использоваться на одной из самых масштабных строек страны", – отметил Сергей Захаревич.

Как считает директор "Дана Астра" Павел Овчаров, масштабы комплекса "Минск Мир" требуют применения соответствующей спецтехники – мощной, надежной, производительной. "Наша компания серьезно относится к выбору производителя техники, которая будет использоваться при строительстве объектов. Качество и надежность – вот наши ключевые критерии отбора. Многофункциональный комплекс "Минск Мир" станет визитной карточкой Минска. И для нас важно, чтобы при создании комплекса были задействованы возможности белорусских производителей. Технологичность продукции и возможности белорусского автопрома наша компания оценивает очень высоко. Поэтому мы планируем и в дальнейшем покупать у наших производителей не только миксеры и самосвалы, но и другую строительную технику", – отметил Павел Овчаров.

Директор "Дана Астра" Павел Овчаров и заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" Сергей Захаревич
Директор "Дана Астра" Павел Овчаров и заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" Сергей Захаревич

Представитель Dana Holdings заверил, что для компании, которая с большим удовольствием работает на рынке Беларуси, является большой честью стать весомой частью белорусского строительного комплекса. "Строительная отрасль – это очень значимая часть национальной экономики в целом. И нам важно вносить свой посильный вклад в ее развитие. Мы надеемся, что реализуемые нами проекты сделают Минск более современным и красивым, жизнь в нем – удобнее и комфортнее и в целом будут способствовать укреплению экономического потенциала Беларуси", – отметил директор "Дана Астра".-0-

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Теги
жилье, Минск, недвижимость, строительство
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