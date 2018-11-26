Крупные инвестпроекты, сфера транспорта и IT - Румас назвал точки роста экономики в 2019 году

26 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Практически все показатели, определенные программой социально-экономического развития страны, в 2019 году будут выполнены. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эти точки роста соответствуют тем, которые изложены в программе деятельности правительства. Недавно ее одобрили депутаты. У нас есть ряд крупных инвестиционных проектов, которые недавно велись, и правительство рассчитывает на отдачу от них. Это также малый и средний бизнес, ускоренное развитие IT-сферы, транспортных услуг", - рассказал Сергей Румас.

Что касается прогноза на следующий год, то, по словам премьер-министра, цифры соответствуют программе социально-экономического развития страны до 2020 года. Правительство планирует, что по итогам пятилетки все определенные этим документом показатели будут выполнены, за исключением прогноза по привлечению инвестиций.

"Вместе с тем сегодня были обсуждены резервы, которые есть для выполнения этого показателя в 2019 и 2020 годах, и правительство будет над этим работать", - заверил он.-0-