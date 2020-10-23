Крупные торги сырым молоком прошли на БУТБ

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. т сырого коровьего молока на сумму Br3,9 млн продано по итогам последних торгов на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ). В торговой сессии приняли участие восемь продавцов и 21 покупатель, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Всего с начала года на БУТБ реализовано 92,3 тыс. т сырого молока на сумму Br86,9 млн. Для сравнения за весь прошлый год было продано только 14,6 тыс. т этой продукции на Br13,6 млн. Высокие показатели продаж аналитики биржи связывают со "взрослением" этого сегмента товарного рынка, который успешно прошел этап становления и на сегодня обеспечивает значительную долю в биржевом товарообороте сельхозпродукции.

"За январь - сентябрь объем реализации сельхозпродукции через биржевую площадку вырос на 5% и составил Br700 млн. Более 11% от этой суммы обеспечили продажи сырого коровьего молока, которое вместе с кормовыми добавками и шротом масличных вошло в тройку самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы. Это свидетельствует о том, что биржевой рынок сырого молока уже полностью сформировался и динамично развивается", - рассказали в пресс-службе БУТБ.

При этом активно расширяется круг поставщиков молочного сырья. Так, если в прошлом году их было не более 10, то сейчас в биржевых торгах регулярно участвуют порядка 20 молокопроизводителей из разных регионов страны.

"Возможность реализовать сырье по более высокой цене, чем на внебиржевом рынке, способствует приходу на биржевую площадку новых игроков. К тому же, участвуя в торгах, сельхозпредприятия не несут практически никаких затрат, поскольку аккредитация на бирже бесплатная, а биржевой сбор составляет всего 10 копеек за сделку", - отметили на БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-