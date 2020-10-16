Крупный эстонский деревообработчик планирует закупать лесопродукцию на БУТБ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из ведущих деревообрабатывающих компаний Эстонии Barrus AS планирует закупать лесопродукцию на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ). Соответствующая договоренность достигнута 15 октября по итогам встречи топ-менеджеров Barrus AS с руководством БУТБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

По словам генерального директора Barrus AS Мартти Корка, решение о выходе на белорусский рынок продиктовано прежде всего экономическими соображениями. "Любой бизнес стремится к максимизации прибыли и минимизации издержек, и наша компания - не исключение. До сих пор все древесное сырье и пиломатериалы мы закупали в странах-соседях: Латвии, России, Финляндии, Швеции. Причем иногда это был белорусский лес, но завезенный в Эстонию через посредников. Поэтому мы рассматриваем биржу как возможность напрямую работать с белорусскими производителями", - заявил эстонский бизнесмен.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил готовность оказать Barrus AS содействие в поиске деловых партнеров и предоставить необходимую информацию для успешной работы в Беларуси. "От вас требуется лишь аккредитоваться на бирже и разместить в торговой системе заявку на покупку, а мы поможем найти надежных поставщиков. С нами сотрудничают все лесхозы страны, а также частные лесопилки, поэтому ваша заявка будет в любом случае удовлетворена", - подчеркнул руководитель БУТБ.

Помимо участия в биржевых торгах Barrus AS изучает возможность инвестирования в деревообрабатывающую отрасль Беларуси. "Мы заинтересованы в создании здесь высокотехнологичного деревообрабатывающего предприятия, которое бы выпускало ориентированную на экспорт продукцию. Правда, мы пока еще не решили, будет это гринфилд-проект или совместное белорусско-эстонское производство. В любом случае для нас это очень перспективное направление", - отметил Мартти Корк.-0-