Крупный фармзавод с белорусскими инвестициями построят в Азербайджане

27 декабря, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Азербайджане будет построено крупное фармацевтическое предприятие с белорусскими инвестициями. Об этом на пресс-конференции сообщил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По словам посла, это предприятие обеспечит азербайджанский рынок самыми современными высокотехнологичными медицинскими препаратами. "В первую очередь речь идет о производстве онкологических препаратов", - добавил он.

Геннадий Ахрамович отметил, что также может быть налажен экспорт производимой на предприятии продукции в третьи страны.-0-