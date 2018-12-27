Крупный фармзавод с белорусскими инвестициями построят в Азербайджане

27 декабря, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Азербайджане будет построено крупное фармацевтическое предприятие с белорусскими инвестициями. Об этом на пресс-конференции сообщил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.
По словам посла, это предприятие обеспечит азербайджанский рынок самыми современными высокотехнологичными медицинскими препаратами. "В первую очередь речь идет о производстве онкологических препаратов", - добавил он.
Геннадий Ахрамович отметил, что также может быть налажен экспорт производимой на предприятии продукции в третьи страны.-0-
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