Крупный китайский импортер пиломатериалов планирует инвестировать в белорусскую деревообработку

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аккредитованный на Белорусской универсальной товарной бирже крупный китайский импортер пиломатериалов - Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development - планирует реализовать инвестиционный проект в сфере деревообработки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Генеральный директор китайской компании Жань Яньцзюнь заявил о намерении инвестировать в белорусскую деревообработку и развивать свой бизнес в Беларуси в ходе визита в центральный офис БУТБ. "Наша компания занимается поставками лесопродукции на рынок Китая, причем в достаточно крупных объемах. Например, в прошлом году мы импортировали из Европы, Новой Зеландии, Северной и Южной Америки более миллиона кубометров лесоматериалов. Поставки из Беларуси пока не очень большие - около 15 тыс. кубометров, но нам очень интересен ваш рынок. Поэтому в планах нашей компании не только нарастить объемы закупок пилопродукции, но и создать в Беларуси собственное производство, - подчеркнул он. - Сейчас я еще не готов сказать, что это будет: greenfield-проект или производство на базе уже существующего деревообрабатывающего предприятия. Для нас главное, чтобы выпускаемая нами продукция соответствовала международным стандартам качества и была конкурентоспособной по цене. Разумеется, и приобретать сырье, и реализовывать готовый продукт мы намерены исключительно через биржевую площадку".

При этом, по мнению гендиректора, у белорусских экспортеров, использующих БУТБ, есть все необходимое, чтобы закрепиться на китайском рынке и постепенно расширять свое присутствие там.

"Потенциал биржи как инструмента торговли, безусловно, высокий, и результаты экспортных биржевых торгов это подтверждают. На вашей площадке работают компании из многих стран мира, и даже в период пандемии объемы биржевой торговли растут, а география постоянно расширяется. Если говорить конкретно о китайском рынке, то я считаю, что белорусские пиломатериалы и сельскохозяйственные товары обладают высокой конкурентоспособностью. Благодаря хорошему качеству и разумной стоимости они могут легко посоперничать с аналогичной продукцией из других стран. Поэтому при разработке стратегии выхода на рынок Китая я бы сконцентрировал внимание именно на эти двух направлениях", - считает китайский бизнесмен.

Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development работает на БУТБ с 9 мая 2020 года, а 13 апреля 2021-го компания получила статус биржевого брокера-нерезидента.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-