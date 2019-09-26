Крутой: Беларусь планирует завершить присоединение к ВТО в июне 2020 года

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует завершить присоединение ко Всемирной торговой организации в июне 2020 года, заявил сегодня министр экономики Дмитрий Крутой на полях X Дня немецкой экономики в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь ведет активную работу по вступлению во Всемирную торговую организацию. Мы уже практически на финишной прямой и надеемся, что на XII Министерской конференции ВТО в июне 2020 года в Нур-Султане мы этот процесс завершим и станем полноценным членом ВТО", - отметил Дмитрий Крутой.

Всемирная торговая организация была создана в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Сегодня в ВТО входят 164 страны.-0-