Крутой: матрица поставок в ЕС в 2022 году с учетом санкций составлена "более творчески"

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал о планах поставок белорусской продукции на рынок Евросоюза, и как на этот процесс влияют вводимые санкции, сообщает БЕЛТА.

"Естественно, с учетом санкционного давления и анализа по тем предприятиям, которые находятся в соответствующих списках, была составлена более творчески матрица поставок в Европу. По тем товарам и услугам, которые не попали под санкции, не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год уже примерно 50%, что не так то уж и мало, - рассказал Дмитрий Крутой. - По той группе, которая находится в санкционном списке (по оценкам экспертов, это примерно $250-300 млн. в год) - это в первую очередь энергетическая, нефтехимическая группа, - планируется, естественно, снижение поставок".

В связи с этим, подчеркнул замглавы Администрации Президента, переориентация потоков на другие рынки - Китай, Россию и Африканский континент - задача номер один для отечественных предприятий.

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