Крутой: налоговая нагрузка в 2022 году не увеличится, но интернет-торговлю выведут из серой зоны

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговая нагрузка в Беларуси в следующем году не увеличится. Об этом заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Налоговая нагрузка в следующем году не увеличится. Она даже уменьшится на 0,9%, если говорить к ВВП. Без социальных налогов, которые не меняются. Они всегда считаются отдельно", - заявил он.

Тем не менее, внутри налоговой системы будут определенные трансформации. "Это введение с июля налога на добавленную стоимость для интернет-торговли, электронных площадок, которые имели представительства в Беларуси до недавнего времени, но сейчас убежали, оставили только точки выдачи товаров, перестали платить абсолютно налоги. И сейчас, пытаясь прикрываться в том числе покровителями в России, говорят: мы НДС в Беларуси платить не будем. Мы им говорим: хорошо, принесите тогда заключение, что вы заплатили этот налог в России. Заключение тоже не приносят. Поэтому в рамках Евразийского союза эта тема будет подниматься. Должно быть выработано единое регулирование", - рассказал замглавы Администрации.

Он подчеркнул, что власти Беларуси не просят чего-то для себя дополнительно. "Мы говорим: давайте правила игры будут для всех одинаковы. Потому что сегмент интернет-торговли стал слишком значимым. Это уже 6% в общем обороте, это немало. Позволить ему находиться в абсолютно серой зоне и не платить налоги… Ни одна страна этого не позволит".

Дмитрий Крутой также высказался насчет налога на добавленную стоимость. "НДС для нашего бюджета, для доходной части слишком значимый налог. Это 40%. Баловаться с НДС нельзя ни в коем случае", - сказал он.-0-