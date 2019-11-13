Крутой об отношениях с Австрией: мы должны минимум утроить объемы торговли и удвоить инвестиции

13 ноября, Вена /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой назвал историческим визит главы белорусского государства Александра Лукашенко в Австрию и достигнутые по итогам переговоров и прошедшего бизнес-форума договоренности. Об этом он заявил журналистам в Вене, передает корреспондент БЕЛТА.

"Исторический визит, исторические соглашения. Думаю, что мы должны минимум утроить объем взаимной торговли и удвоить объем инвестиций. Приоритетов много", - сказал министр.

Он отметил, парадоксальную вещь: Австрия - единственная страна, с которой у Беларуси ежегодный объем прямых иностранных инвестиций сопоставим с объемом внешнеторгового оборота. Поэтому ожидается, что инвестиционные вложения в скором времени приведут и к росту показателей в торговле товарами и услугам

Дмитрий Крутой подчеркнул важность того факта, что с представителями крупного австрийского бизнеса Президент Беларуси встретился лично. Они из первых уст услышали, что, если необходимо, будут предоставлены дополнительные гарантии сохранности инвестиций. Министр в этом плане обратил внимание на тот факт, что у Беларуси подписаны международные соглашения по взаимной защите инвестиций, и страна выполняет все свои обязательства. Однако инвесторам всегда важны дополнительные гарантии.

От геополитики до личных гарантий бизнесу - Лукашенко на бизнес-форуме в Вене выступил с яркой речью " Цель моего официального визита в столицу Австрии состоит в том, чтобы подтвердить заинтересованность Минска в выстраивании прочных связей не только с европейскими политиками, но и бизнесом", - заявил белорусский лидер.

В качестве одного из важных документов, подписанных в ходе визита, Дмитрий Крутой назвал совместную декларацию об укреплении сотрудничества в области связи, информационно-коммуникационных технологий и развития широкополосной сети 5G. "Журналисты поспешили сузить его только до развития и внедрения сетей 5G. На самом деле соглашение шире. Австрийским партнерам интересно развитие всей инфраструктуры, в том числе широкополосного интернета, оптоволокна, - отметил министр. - Тем более, их оператор A1 в рамках презентации очень много рассказывал о расширении и диверсификации своего бизнеса в Беларуси. Не только сосредоточившись на мобильной связи, но и на строительстве дата-центров, развитии альтернативной энергетики, интернет-вещания. Они видят в этом огромный потенциал".

Дмитрий Крутой уточнил, что компании А1 не предоставлялись каких-то супер эксклюзивные права. "Но А1 высказал желание поделиться своим опытом и компетенциями, предоставив необходимую технико-экономическую помощь вообще с точки зрения перспектив построения сети 5G в Беларуси", - пояснил министр.

По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Австрией составил $171,4 млн, экспорт - $28,4 млн, импорт - $143 млн. В январе-сентябре 2019 товарооборот достиг $131,5 млн (109,2% к аналогичному уровню прошлого года).

Основные статьи белорусского экспорта - металлопродукция, провода изолированные и кабели, мебель, специфические товары, нефтепродукты. В структуре поставок в Беларусь преобладают фармацевтическая продукция, машины и оборудование, арматура и крепления для мебели и дверей, пищевые продукты.

Экспорт услуг в Австрию (78% пришлось на транспортную сферу) в 2018 году составил $116,1 млн. По итогам января-августа 2019 года он увеличился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В 2018 году привлечено инвестиций на сумму $296,7 млн, рост в этом сегменте отмечается и в текущем году.-0-