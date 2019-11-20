Крутой: первоочередная задача правительства - развитие предпринимателей, занимающихся производством

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство в первую очередь должно развивать бизнес, занимающийся производством. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр экономики Дмитрий Крутой перед началом торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года", передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача правительства - в первую очередь развивать предпринимателей, которые занимаются производством, - отметил министр. - Про это неоднократно говорил Президент". В частности, очень интересными Дмитрий Крутой считает предложения по кластеру мебельных производств в Гродненской и Брестской областях. "У нас есть соответствующий продукт, который может дать совершенно иную добавленную стоимость. Поэтому вот эти малые компании, которые занимаются мебелью (или вообще деревообработкой), сегодня должны находиться в приоритете", - подчеркнул министр.

При обсуждении специальных программ с Европейским инвестиционным банком акцент, по словам Дмитрия Крутого, делается именно на этот сегмент, а также фермерство, легкую промышленность, швейные компании.-0-