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05 сентября 2019, 10:39

Крутой: программу действий по интеграции президенты Беларуси и России подпишут в декабре

Фото из архива
Фото из архива

5 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Программу действий по интеграции и ряд соглашений президенты Беларуси и России подпишут в декабре. Об этом заявил журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президенты должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь по газу. Это будет президентский пакет", - заявил министр.

Он пояснил, что сделать это, как и договаривались главы государств, планируется 8 декабря (20-летие подписания Договора о создании Союзного государства) или, возможно, накануне, если будет определена иная дата. "От даты, которую согласовали в Санкт-Петербурге, президенты не отступают. Все, что происходит сейчас, - это промежуточная работа", - пояснил Дмитрий Крутой.

По его словам, программа действий будет носить рамочный характер. "Все вопросы будут расшиты в дорожных картах. После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года. В разных сферах уже разная степень на сегодняшний день унификации. Если взять таможню, то там практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС. Если какие-то другие сферы, там люди еще даже не понимают масштабы необходимых изменений", - рассказал министр.

Дмитрий Крутой добавил, что будет определено, какой массив нормативных документов надо поменять в течение 2020 года. "И с 1 января 2021 года по основным сферам будут уже запущены общие рынки. Это общая концепция, с учетом секторальных особенностей могут быть отклонения", - сказал он.

Министр ответил утвердительно на вопрос, остаются ли между сторонами спорные вопросы, однако он не смог пояснить, в каких сферах их больше или меньше. "Все это можно понять и делать какие-то комментарии, когда отраслевые специалисты сядут за дорожные карты, во что-то упрутся, и там мы поймем массив разногласий на каждой чаше весов, будем это все оценивать", - пояснил он.

Дмитрий Крутой также уточнил, что цена с 1 января 2020 года на поставляемый в Беларусь российский газ будет определена в отдельном межправительственном соглашении.

В целом он охарактеризовал качество диалога с российской стороной как очень деловое, нормальное и оперативное.

Как сообщалось БЕЛТА, ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявлял, что Беларусь и Россия могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре. Рабочая группа и затем премьеры полностью отработали программу действий по реализации положений союзного договора. После парафирования текст программы планируется опубликовать.

В программе действий заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". По этой программе будут разработаны около 28 дорожных карт. Они должны быть подготовлены к 1 ноября. Дорожные карты будут предусматривать перечень мер по созданию общих рынков в отраслях экономики. "Для субъектов хозяйствования эта программа в первую очередь означает равные условия - причем не только по энергоносителям, но и по налоговой нагрузке, равные регуляторные требования", - пояснял премьер-министр.-0-

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