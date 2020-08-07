Крутой стал представителем государства в Беларусбанке и Белинвестбанке

Дмитрий Крутой. Фото из архива
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров и Национального банка от 5 августа 2020 года №464/17 назначен представитель государства в органах управления нескольких банков. Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно постановлению заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой будет представлять интересы государства в органах управления ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" и ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк".
Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-