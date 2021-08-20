Крутой: в том числе благодаря Минэкономики Беларусь занимает высокие места в мировых рейтингах развития

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря Минэкономики Беларусь занимает высокие места в мировых рейтингах развития. Такое мнение высказал сегодня перед началом торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня образования экономических органов Беларуси, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА."Министерство экономики было создано в 1994 году и классически считается последователем Госплана. Можно отметить, что за все годы независимости наша белорусская модель состоялась. Наша страна устойчиво занимает высокие места во всех мировых рейтингах развития как в целом, так и по отдельным темам. Конечно, это заслуга Министерства экономики в том числе, того почти 30-летнего пути, которое прошло ведомство. Это стало возможным благодаря преемственности и, по сути, хорошему балансу между рыночной экономикой и грамотными элементами госуправления", - сказал Дмитрий Крутой.Говоря о том, как изменилось качество стратегического планирования, формирования программ развития страны на примере работы Министерства экономики, он обратил внимание на то, что в конце 1990-х - начале 2000-х была сформирована первая полноценная программа развития. "Ее приоритеты - экспорт, жилье, продовольствие. Для развития экспорта была выбрана стратегическая парадигма, когда мы должны были создать условия для быстрого появления компаний, ориентированных на внешнюю торговлю. Персональный проект Минэкономики тогда был создание свободных экономических зон. Министерство обеспечивало их появление от нормативного сопровождения до региональной отраслевой координации. Сегодня 430 компаний, которые находятся в СЭЗ и формируют 20% странового экспорта, по сути, можно привести как пример успешной работы ведомства", - пояснил замглавы Администрации Президента.Оценивая вклад, который внесло ведомство в развитие страны, Дмитрий Крутой напомнил, что у Минэкономики есть и два национальных крупных проекта: "Великий камень" и программа импортозамещения. "Касательного первого, в ведомстве полностью обеспечивалось все сопровождение. Под это была даже переформатирована структура Министерства экономики, которая из "Великого камня" сейчас распространяется на весь спектр отношений с Китаем. Второе, импортозамещение сегодня полноценный национальный проект на миллиарды долларов. На следующую пятилетку те 300 проектов, которые уже одобрены, тоже результат работы ведомства", - констатировал он.По словам Дмитрия Крутого, на каждом этапе в работу Минэкономики добавлялось что-то новое. Сейчас это цифровая трансформация. "IT-парк - это первая ступень, дальше создаются продуктовые компании, которые будут внедрены во все отрасли цифровой экономики, переход на 5G, внедрение элементов искусственного интеллекта. Возможно, это будет самая масштабная программа страны, когда она приобретет уже законченный вид", - сказал замглавы Администрации Президента.Также он отметил, что новые трендовые направления также находятся в проработке Министерства экономики, например речь о зеленой экономике. "Минэкономики имеет определенные результаты в развитии электротранспорта. Потенциально это очень мощная точка роста для страны. Но их должно быть больше", - подытожил Дмитрий Крутой.-0-