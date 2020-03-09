Крутой: вопрос внедрения депозитной системы обращения упаковки требует дополнительной проработки

9 марта, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Вопрос внедрения в Беларуси депозитной системы обращения потребительской упаковки требует дополнительной проработки. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства на совещании высказал мнение, что еще со времен Советского Союза в Беларуси в отличие от других стран Восточной Европы сохранена и действует сеть сборочных пунктов вторичного сырья. "Если мы ее расширим или выделим дополнительные ресурсы, увеличив стоимость вторичных материальных ресурсов, то нам, может, не понадобится строить что-то новое. То есть необходимо еще дополнительно технические и экономические аспекты обсудить", - сказал Дмитрий Крутой.

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