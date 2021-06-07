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07 июня 2021, 12:22

Кто стал первым участником конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь - 2021"

Месяц назад стартовал 7-й Республиканский конкурс в сфере энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь - 2021", но уже можно набросать портрет первых участников. Большинство предприятий - победители прошлых лет. Самыми активными пока являются предприятия газоснабжающей сферы. 60% заявок связано с цифровыми технологиями и обеспечением безопасной и бесперебойной подачи природного и сжиженного газа потребителям.

УП "Мингаз" в номинации "Цифровая трансформация, автоматизация, умные технологии" заявило знаковый проект по модернизации сетей низкого давления газа к монументу Победы в городе Минске (Вечный огонь) с установкой замерного узла учета газа и системы телеметрии, а также систему контрольно-измерительного пункта с передачей данных КИП5-4М LTE и шкаф телемеханики ШТМ. В номинации "Использование электрической энергии для повышения эффективности энергосистемы Беларуси" предприятием представлен проект по отоплению помещений ГРП с использованием электронагрева (электроконвекторов) и применением технологии автоматического регулирования параметров теплоносителя. В номинации "Энергоэффективное здание года" заявлена реконструкция ГРП №4 высокого давления с использованием новейших инновационных и энергоэффективных технологий. В новой номинации "Зеленые технологии и продукты" УП "Мингаз" представило проект по модернизации системы обеспыливания брикетных прессов в филиале "ТБЗ "Сергеевичское".

С пятью заявками в пяти разных номинациях вышло на конкурс УП "Витебскоблгаз". В номинации "Энергоэффективные бытовые приборы и оборудование" предприятие заявило систему коллективной безопасности многоквартирного жилого дома с дистанционным поквартирным учетом расхода газа. В номинации по цифровым решениям представлен "Передвижной мобильный комплекс цифрового радиографического контроля на базе автомобиля Volkswagen Crafter АЛ "Актава", в номинации по ВИЭ - "Мобильный энергонезависимый комплекс по эксплуатации и ремонту систем телеметрии ШРП, ГРП, ГЕУ и фиксации параметров их работы в режиме онлайн". Кроме этого, предприятие отметилось и в традиционных номинациях: "Энергоэффективный продукт года" ("Мобильный комплекс на базе корреляционного ультразвукового расходомера газов с накладными преобразователями") и "Энергоэффективная технология года" (Система вентиляции с рекуперацией тепла здания аварийно-диспетчерской службы ПУ "Витебскгаз").

В номинации по цифровой трансформации заявились еще две региональные организации из сферы энергетики. РУП "Могилевоблгаз" представило "Умную базу" Белыничского РГС, а РУП "Гродноэнерго" - автоматизированную систему контроля состояния предизолированных трубопроводов (АСКСПИТ).

Главный победитель 2020 года - ПО "Белоруснефть" - вновь вышло на конкурс в этом году в номинации "Использование электрической энергии для повышения эффективности энергосистемы Беларуси" (электрификация механизированного фонда буровых установок).

Многократный победитель конкурса, ОАО "ММЗ имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", представило свою энергоэффективную разработку - "Счетчики газа диафрагменные СГД 4".

Генеральным партнером конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь" в 2021 году является КУП "Брестжилстрой".

Организация занимается строительством многоквартирного (в том числе энергоэффективного) жилья в Республике Беларусь, задействована в реализации международных проектов. Предприятие осуществляет полный цикл работ - от проектирования до сдачи готовых объектов "под ключ". В планах - развитие малоэтажного быстровозводимого строительства с применением современных технологий и материалов.

Узнать о конкурсе подробнее можно здесь.

Подготовлено по материалам ЦПП "Деловые медиа".

Информационный партнер Республиканского конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь - 2021" - Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

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