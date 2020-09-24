Куба может получить статус наблюдателя при ЕАЭС до конца года

24 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решение о предоставлении Кубе статуса государства - наблюдателя при Евразийском экономическом союзе может быть принято до конца 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам прошедших сегодня совместных консультаций ЕЭК, государств ЕАЭС и Кубы по уточнению отдельных аспектов предоставления стране статуса государства - наблюдателя при ЕАЭС, а также встреч кубинской делегации с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и членом Коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым.

"Ранее о желании Кубы получить статус государства - наблюдателя при ЕАЭС был проинформирован Высший Евразийский экономический совет, - напомнили в пресс-службе. - Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и перспектив сотрудничества. Во время совместных консультаций в штаб-квартире ЕЭК заместители министров иностранных дел государств союза заявили о безусловной поддержке инициативы кубинской стороны. Как отметил Сергей Глазьев, страны союза уже взаимодействуют с Кубой по меморандуму, заключенному в 2018 году. Но есть большое взаимное желание наращивать сотрудничество".

"Статус государства-наблюдателя позволит Кубе интенсифицировать взаимодействие со странами ЕАЭС. Приоритетными отраслями могут быть промышленность, здравоохранение, энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс", - подчеркнул Сергей Глазьев.

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович поздравил кубинскую делегацию с успешными консультациями: "Думаю, уже в текущем году Высший Евразийский экономический совет примет решение. Комиссия со своей стороны выполнила все необходимые процедуры для того, чтобы внести этот вопрос на рассмотрение президентам наших государств".

Вместе с тем Михаил Мясникович с сожалением констатировал: пока объем взаимной торговли ЕАЭС с Кубой невелик. "Самым лучшим был 2018 год - около $420 млн. В первую очередь это связано с тем, что товарооборот осуществляется в основном с Россией (95% общего объема). Наши возможности значительно больше", - сказал председатель Коллегии ЕЭК.

Он добавил, что Комиссия будет мотивировать страны союза увеличивать товарооборот, и выразил надежду на активизацию этой работы со стороны Кубы.

Статус государства - наблюдателя при ЕАЭС дает стране возможность присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений, а также получать принимаемые органами документы, не содержащие конфиденциальную информацию. На данный момент таким статусом обладает Молдова.-0-