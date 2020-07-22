Кубрин: БелАЭС может быть поставщиком электроэнергии для магистрали Санкт-Петербург - Гамбург

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская АЭС может быть поставщиком электроэнергии для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург. Такое мнение высказал заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин во время онлайн-конференции "Мирный атом в Беларуси: выгоды и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Раз мы будем иметь значительный приток дополнительной энергии, значит надо находить те проекты, которые являются энергоемкими. Это может быть и малотоннажная химия, и стекольное производство, новая металлургия. И естественно, сам бог велел говорить о такой тематике, как высокоскоростная магистраль", - считает Алексей Кубрин.

По его словам, создание магистрали обсуждается "на самом высоком уровне в России и Беларуси", предполагается организовать движение по маршруту Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург.

"В принципе, если правильно организовать взаимодействие с Западной Европой, то Беларусь вообще может выступить в качестве опционного, основного источника электроэнергии на всем протяжении функционирования высокоскоростной магистрали", - полагает заместитель госсекретаря Союзного государства.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-