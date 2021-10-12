Кубрин: БелАЭС может обеспечить работу высокоскоростной магистрали Союзного государства

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЭС может обеспечить работу высокоскоростной магистрали Союзного государства. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин во время круглого стола "Экономические и экологические аспекты ядерной энергетики" на XXV Белорусском энергетическом и экологическом форуме Energy Expo 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня практически весь мир использует высокоскоростные магистрали. Если мы этот проект реализуем на территории Беларуси и России, мы получаем прямой выход в Западную Европу и фактически создаем дополнительные возможности по притоку товаров из Юго-Восточной Азии в Западную Европу и обратно. Именно БелАЭС может выступить тем энергетическим потенциалом, который обеспечит функционирование высокоскоростной магистрали, которая потребляет много энергии", - сказал Алексей Кубрин.

Он обратил внимание на то, что весь мир говорит о необходимости перехода с углеводородного транспорта на электрический. "Вот мы и получили тот резерв, который позволит нам, Беларуси и России, решать это совершенно спокойно", - подчеркнул заместитель госсекретаря СГ.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.-0-