Кухарев: все строительные нормы должны быть приняты до конца года

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все строительные нормы должны быть приняты в Беларуси до конца года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на заседании Межведомственного совета по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства, где были согласованы очередные строительные нормы и правила, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Сейчас ведется работа по реформированию законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно указу от 5 июня 2019 года №217 в стране вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы (СН), которые включают требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения, и строительные правила (СП), обеспечивающие способы достижения строительных норм.

"Введение подобных актов изменяет подходы к нормированию. Так, новая система является более прогрессивной и гибкой. Строительные нормы устанавливают исключительно обязательные параметры безопасности, что дает возможность снятия технических барьеров при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений", - отметили в пресс-службе.

Как пояснила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей, строительные нормы и правила позволят повысить качество проектной документации и эффективность строительства, оптимально сочетать традиционные и прогрессивные конструкции, изделия, передовые технологии при обязательном соблюдении норм безопасности. Новые документы "развяжут" руки проектировщикам, позволят выбирать различные инновационные материалы и способы их применения, самое главное - чтобы они отвечали всем параметрам безопасности.

Строительные нормы и правила полностью соответствуют европейским подходам и стандартам. Действующие сейчас технические нормативные правовые акты других госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, будут признаваться утратившими силу после введения в действие строительных норм и правил.

На заседании межведомственного совета согласованы строительные правила "Монтаж наружных газопроводов" и "Дорожные одежды жесткого и полужесткого типа автомобильных дорог", строительные нормы "Обеспечение технической защищенности зданий и сооружений".

Сейчас Минстройархитектуры утверждены 32 строительные нормы и 1 строительное правило. Документы касаются вопросов безопасности возведения жилых и общественных зданий, в том числе в части проектирования строительных конструкций и воздействия на них. Приняты нормативы по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, устройству кровель, проектированию трамвайных и троллейбусных линий, а также станций технического обслуживания, складов нефти и нефтепродуктов.

В 2020 году планируется утвердить еще порядка 40 технических нормативных правовых актов.-0-