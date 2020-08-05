Кухарев: законодательная база учитывает все особенности развития бизнеса

5 августа, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Современная законодательная база учитывает все особенности развития бизнеса. Такое мнение высказал журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Декрет №7 "О развитии предпринимательства" создал хорошие условия, ежегодно после его принятия увеличивается количество предприятий малого и среднего бизнеса. Это позволяет создать рабочие места, каждый может в кратчайшие сроки по заявительному принципу реализовать бизнес", - сказал Владимир Кухарев.

По словам вице-премьера, Послание произвело сильное впечатление на присутствующих. Прозвучали основные направления развития государства. "Сегодня достигнуты успехи во многих сферах, и отрицать это неправильно. Страна динамично развивается, и создание комфортных условий для жизни и работы человека - главное для государства. Люди это видят", - отметил Владимир Кухарев. Он обратил внимание, что, общаясь с коллективами предприятий и организаций, каждый человек может донести свою проблему до властей.

Сегодня вице-премьер ознакомился с работой Биомехзавода бытовых вторресурсов в Новополоцке. Владимир Кухарев встретился с коллективом предприятия и ответил на вопросы сотрудников.-0-