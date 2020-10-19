Кукуруза в Беларуси убрана с более чем 70% площадей

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кукуруза в Беларуси убрана с 888,3 тыс. га, что составляет 72,9% запланированной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 19 октября, на силос и зеленый корм убрано 832,8 тыс. га кукурузы (82,8% плана), собрано 19,83 млн т зеленой массы при урожайности 238,1 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 55,5 тыс. га (26% плана), намолочено 379,3 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,439 млн т зерна при средней урожайности 37,5 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 33,5 ц/га). В Минской области собрали 2,1 млн т зерна, Гродненской - более 1,6 млн т, Брестской - свыше 1,4 млн т, Могилевской - более 1,1 млн т, Витебской и Гомельской - по более чем 1 млн т.

Сахарная свекла убрана с 45,5 тыс. га, что составляет 55,2% уборочной площади. Собрано 2,072 млн т при средней урожайности 455,5 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,09%. Картофель в сельхозорганизациях убрали с 94,5% площадей (23,7 тыс. га), накопано 674 тыс. т (урожайность - 284,2 ц/га). Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 4,5 тыс. га (74,4% к плану), собрано 98,9 тыс. т при урожайности 221,7 ц/га.

В Беларуси заготовлено 13,449 млн т сенажа (106,7%) и 16,986 млн т силоса (88,6%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 94,8% от плана.-0-