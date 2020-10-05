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Экономика
05 октября 2020, 10:19

Кукуруза в Беларуси убрана с половины площадей

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кукуруза в Беларуси убрана с 653 тыс. га, что составляет 53,5% запланированной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 5 октября, на силос и зеленый корм убрано 633,1 тыс. га кукурузы (64,9% плана), собрано 15,259 млн т зеленой массы при урожайности 241 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 19,9 тыс. га (8,12% плана), намолочено 120,1 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,175 млн т зерна при средней урожайности 37 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,2 ц/га). В Минской области собрали 2 млн т зерна, Гродненской - более 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, Могилевской - более 1,1 млн т, Витебской - свыше 1 млн т, Гомельской - более 900 тыс. т.

Сахарная свекла убрана с 26 тыс. га, что составляет 31,5% уборочной площади. Собрано 1,178 млн т при средней урожайности 453,4 тыс. га. Сахаристость свеклы составляет 15,76%. Картофель в сельхозорганизациях убрали с 75,6% площадей (19 тыс. га), накопано 548,1 тыс. т (урожайность 288,6 ц/га). Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 3,77 тыс. га (62,9% к плану), собрано 69,5 тыс. т при урожайности 184,4 ц/га.

Оборачивание лент льна проведено на 38,3 тыс. га (80,6% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 43,8 тыс. га (92,1% от плана), заготовлено 136,2 тыс. т при средней урожайности 37 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 858,1 тыс. т сена (85% от плана), 13,318 млн т сенажа (105,7%) и 13,129 млн т силоса (68,5%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 82,8% от плана.-0-

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Беларусь Министерство сельского хозяйства и продовольствия сельское хозяйство уборочная
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