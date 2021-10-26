26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кукурузу в Беларуси планируют убрать до 7 ноября, сахарную свеклу - до 10 ноября. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задачи, которые поставил глава государства, сельскохозяйственные предприятия постараются выполнить качественно и в сжатые сроки. Сегодня нам осталось убрать 79 тыс. га кукурузы на зерно. Ежедневно убирается около 7 тыс. га. Задача убрать кукурузу до 7 ноября будет выполнена. Также осталось 30 тыс. га сахарной свеклы. Планируется до 10 ноября завершить уборку и организовать поставку на сахарные комбинаты. По подъему зяби хотелось бы отметить, что темпы в два раза выше, чем в прошлом году, и при этом запахано на 60 тыс. га больше земли", - сказал Владимир Гракун.

Он подчеркнул, что аграрии привыкли к любым погодным условиям. "При любой погоде мы обеспечиваем продовольственную безопасность, у нас есть хлеба в закромах, выполнен государственный заказ. Мы получили в достатке картофель, овощи, заготовили корма для общественного поголовья скота", - отметил замминистра.-0-