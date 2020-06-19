Курс на сохранение и модернизацию промпредприятий доказал свою эффективность - Орда

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс на сохранение промышленных предприятий, их модернизацию доказал свою эффективность. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда во время посещения ОАО "Лидагропроммаш", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Еще пять лет назад это предприятие было в достаточно непростой финансово-экономической ситуации: дефицит оборотных средств, сложности со сбытом продукции и, как результат, невысокая заработная плата. На сегодня удалось кардинально изменить положение дел. Проведена реструктуризация финансовой задолженности, обновлена линейка продукции, усовершенствована система сбыта. В результате значительно выросла заработная плата (средняя за май 2020 года - около Br1,4 тыс.), на заводе создаются новые рабочие места", - отметил Михаил Орда.

По его словам, это стало результатом деятельности всего коллектива, общей нацеленности на качественную работу по всем направлениям: от производства до маркетинга. И это далеко не одно такое предприятие, где за последние годы кардинально изменена ситуация к лучшему, добавил председатель ФПБ. При грамотном подходе существующие проблемные вопросы вполне успешно решаются. Это говорит о том, что выбранный курс на сохранение промышленных предприятий, их модернизацию - правильный. "Это рабочие места, заработная плата. И это нельзя ломать и разрушать на корню. Люди это понимают и поддерживают", - сказал он.

Вместе с тем Михаил Орда отметил, что в связи с пандемией и ограничительными мерами в некоторых странах сегодня ряд белорусских предприятий испытывает определенные экономические сложности. По данным профсоюзного мониторинга, в мае в режиме неполной занятости работали 514 организаций.

Со своей стороны еще в марте Федерация профсоюзов решила создать кассы взаимопомощи. Из них выплачивается материальная помощь наиболее нуждающимся работникам, которые в силу сложившейся ситуации перешли на неполное рабочее время или отправились в социальный отпуск. Всего за этот период оказана помощь людям на сумму более Br9 млн.

Кроме того, в ФПБ с 12 июня работает горячая линия по вопросам незаконного увольнения. На данный момент поступило около 60 обращений, которые касаются не только вопросов увольнения, но и выплаты заработной платы. По каждому случаю профсоюзные юристы изучают ситуацию и при необходимости помогают людям вплоть до представления их интересов в судах.

Во время общения с работниками предприятия председатель федерации и руководитель инициативной группы №1 также сообщил, что в целом за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты подписались около 2 млн человек. "На протяжении последних двух недель мы проверяли собранные подписи и постепенно сдавали их в избирательные комиссии. Сегодня к вечеру будут сданы все подписи", - отметил Михаил Орда.

По его словам, в последние дни сбора подписей были организованы пикеты в регионах, чтобы каждый желающий, до которого не дошли члены инициативной группы, мог поставить свою подпись за выдвижение Александра Лукашенко. Около 60% подписей собраны по месту жительства людей, около 40% - на предприятиях и пикетах.

"Вся наша работа по сбору подписей шла спокойно, конструктивно, в рамках действующего законодательства, - отметил Михаил Орда. - Но в то же время мы видели, что некоторые претенденты с самого начала были настроены на то, чтобы раскачать, дестабилизировать общество. Использовали пикеты по сбору подписей исключительно ради нагнетания обстановки. Не говоря уже о том, что в интернет-сообществах была развернута целая кампания по травле, угрозам тем, кто выступает за сохранение стабильной и спокойной жизни в нашей стране. Мы считаем, что за подобное люди, которые стоят за этими действиями и технологиями, должны нести реальную ответственность, вплоть до уголовной. Такая норма в нашем законодательстве есть".-0-