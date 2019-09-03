Курс на создание "Цифрового университета": "Беларусбанк" и БНТУ подписали соглашение о сотрудничестве

ОАО "АСБ Беларусбанк" и УО "Белорусский национальный технический университет" заключили соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Подписание документа прошло в рамках празднования Дня знаний в крупнейшем университете страны. В торжественной церемонии приняли участие председатель правления "Беларусбанка" Виктор Ананич и ректор БНТУ Сергей Харитончик.

Двустороннее сотрудничество предполагает реализацию совместных инициатив, направленных на цифровую трансформацию по проекту "Цифровой университет". Данное партнерство предполагает выпуск студенческих карточек для студентов всех курсов БНТУ, реализацию первого проекта по внедрению возможности совершения платежей по студенческим карточкам университета с использованием платежного сервиса Samsung Рay, позволяющего производить платежные операции через мобильные телефоны.

Выступая перед первокурсниками, Виктор Ананич отметил, что банк и университет на протяжении 25 лет выстраивают тесные партнерские отношения. "Нашу инициативу можно смело назвать началом большого совместного пути. Стремясь к взаимовыгодному сотрудничеству, особое внимание мы уделяем улучшению развития национальной системы образования и повышению финансовой грамотности студентов, – подчеркнул председатель правления. – Задача банка – быть современным, полезным и практичным. Мы хотим, чтобы наши молодые люди были подкованы во всех областях, в том числе финансово, умели принимать рациональные решения, повышая при этом уровень своего благосостояния".

"Одно из важнейших направлений сотрудничества с Беларусбанком – развитие инструментов по социальной поддержке преподавателей вуза, – рассказал ректор БНТУ Сергей Харитончик. По его словам, в этом вопросе крупнейший банк страны готов поддержать инициативы университета. "Наше партнерство будет включать в себя проведение на постоянной основе цикла лекций, тренингов и иных мероприятий по финансовой грамотности для профессорско-преподавательского состава и студентов БНТУ", – добавил ректор.

Совместное партнерство также предполагает подготовку и переподготовку специалистов по различным направлениям банковской деятельности, укрепление материальной базы университета.

Размещение рекламы на БЕЛТА