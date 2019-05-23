Курс на ВВП в $100 млрд - как переформатировать экономику к 2025 году

В Беларуси готовят новую Национальную стратегию устойчивого развития. Горизонты экономической политики определят до 2035 года, из просматриваемых уже сейчас задач - рост ВВП до $100 млрд к концу следующей пятилетки. Министерство экономики готово рассмотреть вместе с экспертами нетривиальные предложения, как этого достигнуть. Какие сценарии могут ждать белорусскую экономику и где найти резервы для роста, обсуждалось на первом из серии запланированных в этом году круглом столе по НСУР-2035.

Новые подходы к программным документам

Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой подчеркивает: очень важно подготовить реально работающую стратегию устойчивого развития и сделать это именно вместе с экспертным сообществом. В этом цикле прогнозирования нужно разработать два ключевых экономических документа: долгосрочную стратегию до 2035 года и программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы.

"Учитывая важность поставленной задачи по достижению ВВП в $100 млрд, мы решили начать разработку этих программных документов раньше и привлечь в гораздо более широком формате ученых, экспертное сообщество, чтобы у нас было больше сценариев и больше точек зрения, - поясняет Дмитрий Крутой. - Когда документы будут представляться в правительстве и парламенте, важно показать разность, полярность точек зрения. Большая ошибка думать, что у нас в стране нет экспертов, которые могут предложить сценарии развития нашей республики".

По оценке министра, разработка документов по схеме, которой пользовались при подготовке программы социально-экономического развития на эту пятилетку, вряд ли принесла бы ощутимый результат. Ситуация внутри и за пределами страны изменилась - и нужно искать новые подходы. На внешнем контуре происходят события, которые не могут обойти стороной и белорусскую экономику. Речь в том числе о торговых войнах, революции в IT, развитии технологий, финансах. "Важно все риски видеть и оценивать их влияние на наше развитие", - считает Дмитрий Крутой.

Глобально изменить структуру белорусской экономики за несколько лет не получится, но нужно определиться, как основные показатели могут вырасти на горизонте ближайших пяти лет в 1,5-2 раза, сохраняя устойчивость и сбалансированность экономического развития страны. "Такие примеры в мировой экономической истории, даже в последние годы, есть. Ряд стран, принимая нестандартные решения, сумел обеспечить экономический рост, вырваться вперед, и поэтому нам важно в том числе изучить их опыт", - отметил Дмитрий Крутой.

Что сдерживает рост

Первый заместитель министра экономики Александр Червяков рассказывает, почему для достижения ВВП в $100 млрд нужно меняться. Сейчас белорусская экономика движется по заданной траектории, то есть растет так, как это предполагается прогнозом. Поэтому, когда заходит разговор о трансформации экономики, можно услышать: зачем что-то менять, если идем в рамках траектории, которую себе наметили? Александр Червяков отвечает: для выполнения амбициозной задачи по росту ВВП нужно проделать большую работу, без трансформации не обойтись.

В Минэкономики констатируют: если сравнивать ВВП Беларуси и сопоставимых по населению и структуре экономики стран - Чехии или Венгрии - видно, что белорусской экономике есть куда стремиться.

Обеспокоенность вызывает и производительность труда по сравнению с соседними европейскими государствами. Вместе с тем в Беларуси тоже есть успешные предприятия: производительность труда компаний из топ-10 в каждой отрасли в разы превышает этот показатель в среднем по отрасли (в сфере финансов и страховой деятельности - в 4 раза выше, чем в среднем по секции, в сфере транспорта - в 6 раз, в обрабатывающей промышленности - тоже в 6 раз).

Минэкономики замечает недостаточную эффективность инвестиций, модернизация также не всегда дает результаты, на которые ориентировались и которые планировали.

Доля высокотехнологичных производств остается невысокой, а в структуре экспорта фактически треть занимают сырьевые товары. Ориентация преимущественно на один товарный рынок - еще один риск для экономики.

Поэтому важно искать драйверы роста, одним из них вполне может стать частный бизнес, объем экспорта которого уже вырос практически до $8 млрд. Это потенциал, который нужно использовать.

Варианты для экономики

Александр Червяков рассказывает о двух траекториях движения белорусской экономики к 2025 году. Первая - выход на ВВП в $85 млрд, вторая - в $100 млрд.

Первый вариант - это потенциальный рост с имеющимися сейчас ресурсами и условиями. "Если мы не меняем структуру, сохраняем экономические условия, которые сегодня существуют, то будем развиваться со среднегодовыми темпами роста 2-2,5%. Причем, как говорят эксперты, это еще не самый худший вариант, а один из оптимистичных сценариев", - поясняет Александр Червяков.

"Для достижения ВВП в $100 млрд нам нужно меняться. При этом нельзя отбрасывать традиционные секторы экономики, но необходимо разработать стратегию параллельного роста - когда наряду с традиционными отраслями растет наукоемкий, высокотехнологичный сектор", - резюмирует Александр Червяков.

На первом из серии круглых столов эксперты уже высказались по многим вопросам, которые нужно отразить в НСУР, - это не только сугубо экономические темы, но и перспективы образования и науки, без которых сложно обеспечить заметный рост ВВП. Минэкономики продолжит встречи с экспертами, чтобы внести проект Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года в Совет Министров в начале декабря. К началу ноября должен быть сформирован уже окончательный вариант проекта, который Минэкономики согласует с органами госуправления и презентует всей стране на отдельном форуме.

БЕЛТА.-0-