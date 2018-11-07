Квартал белорусских деревянных домов появился во французском Вильрю

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартал белорусских деревянных домов открыт во французском городе Вильрю в регионе Лотарингия, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.
Кварталу по предложению белорусского посольства присвоили имя Жана Жилибера - выдающегося медика, ботаника, биолога. Он родился в 1741 году во французском Лионе, но многое сделал для Гродно, где благодаря ему была создана первая врачебная академия и один из крупнейших ботанических садов.
Деревянные дома изготовлены филиалом "Домостроение" Шкловского завода газетной бумаги. В перспективе планируется подписать контракт с французской компанией на поставку белорусской плитки, которая будет использована при отделке домов, а также кухонь белорусского производства для оборудования домов.
Как отметил посол Беларуси во Франции Павел Латушко, в Лотарингии из белорусских материалов уже построен 71 жилой дом, есть планы увеличить застройку до 132 домов к концу 2019 года. В 2017 году во Францию поставлено белорусской мебели, домов, других деревянных изделий на $16 млн, а за 9 месяцев этого года - уже на сумму более $17 млн.-0-
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