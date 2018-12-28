28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квоты на производство алкоголя в 2019 году установлены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №955 от 27 декабря 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Квоты установлены на производство алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории республики, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции.

В частности, этилового спирта-сырца из пищевого сырья будет произведено 1 445 тыс. декалитров (дал), ректификованного этилового спирта - 8 436 тыс. дал, водки и ликеро-водочных изделий - 10 868 тыс. дал, фруктово-ягодных натуральных вин - 3 745 тыс. дал, плодовых крепленых марочных вин улучшенного качества и специальной технологии - 6 054 тыс. дал.-0-