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30 декабря 2019, 12:22

Квоты на производство алкоголя в 2020 году установлены в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квоты на производство в 2020 году алкогольной продукции определены постановлением Совета Министров от 27 декабря 2019 года №923, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Водки и ликероводочных изделий будет произведено 10,706 млн дал (на 2019 год было 10,868 млн дал). Большую часть квот (на 6,454 млн дал) получил концерн "Белгоспищепром".

Производство спирта-сырца этилового из пищевого сырья планируется в объеме 1,135 млн дал, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья - 8,71 млн дал.

Вин фруктово-ягодных натуральных планируют произвести 4,691 млн дал (квота на 2019-й - 3,752 млн дал).

Увеличена годовая квота на шампанское и другие игристые вина - 1,9 млн дал (1,65 млн дал в 2019-м), ром - до 21,5 тыс. дал, коньяк - до 598 тыс. дал. Уменьшена квота на текилу до 14,5 тыс. дал, на кальвадос - до 29 тыс. дал.-0-

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