Квоты на производство алкоголя в 2021 году установлены в Беларуси

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квоты на производство в 2021 году алкогольной продукции определены постановлением Совета Министров от 26 декабря 2020 года №764. Соответствующий документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, водки и ликеро-водочных изделий будет произведено 10,950 млн дал (на 2020 год было 10,706 млн дал). Большую часть квот (6,664 млн дал) получил концерн "Белгоспищепром".

Производство спирта-сырца этилового из пищевого сырья планируется в объеме 1,045 млн дал, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья - 8,484 млн дал.

Вин фруктово-ягодных натуральных планируют произвести 4,657 млн дал (квота на 2020-й - 4,691 млн дал).

Годовая квота на шампанское и другие игристые вина составит 1,9 млн дал, ром - 31,5 тыс. дал, коньяк - 629 тыс. дал. Квота на текилу - 14,5 тыс. дал, на кальвадос - 16 тыс. дал.

Квота на непищевой этиловый спирт - 1 млн дал. Она полностью выделена Национальной академии наук. Производство антисептических лекарственных средств составит 260 тыс. дал, ветеринарных - 1 тыс. дал, дезинфицирующих средств - 546,5 тыс. дал.-0-