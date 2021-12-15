Квоты на производство алкоголя в 2022 году установлены в Беларуси

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квоты на производство в 2022 году алкогольной продукции определены постановлением Совета Министров от 14 декабря 2021 года №718. Соответствующий документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, водки и ликеро-водочных изделий будет произведено 11 млн дал (на 2021 год было 10,950 млн дал). Большую часть квот (6,712 млн дал) получил концерн "Белгоспищепром".

Производство спирта-сырца этилового из пищевого сырья планируется в объеме 1,030 млн дал, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья - 8,4 млн дал.

Вин фруктово-ягодных натуральных планируют произвести 4,985 млн дал (квота на 2021-й - 4,657 млн дал).

Годовая квота на шампанское и другие игристые вина составит 2,1 млн дал, ром - 30 тыс. дал, коньяк - 724 тыс. дал. Квота на текилу - 11 тыс. дал, на кальвадос - 15 тыс. дал.

Квота на непищевой этиловый спирт - 1 млн дал. Она полностью выделена Национальной академии наук. Производство антисептических лекарственных средств составит 260 тыс. дал, ветеринарных - 5 тыс. дал, дезинфицирующих средств - 343,5 тыс. дал.-0-