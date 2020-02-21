Кыргызстан предлагает Беларуси создать агрокластер по переработке молока

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан предлагает Беларуси создать совместный агрокластер по переработке молока, сообщил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов сегодня на заседании межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Кубатбек Боронов

"Предлагаем активизировать сотрудничество в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Кыргызская сторона заинтересована в создании совместного агрокластера по переработке молока в Кыргызстане по белорусским технологиям, а также в строительстве молочно-товарных комплексов с оснащением необходимым оборудованием белорусского производства и поставках племенного скота", - сказал Кубатбек Боронов.

По его мнению, сегодняшний объем взаимной торговли между Кыргызстаном и Беларусью не отвечает экономическому потенциалу стран. Вице-премьер-министр считает перспективным углубление промышленной кооперации между странами и создание совместных сборочных производств. Кыргызская сторона также заинтересована в приобретении белорусской техники.

Важным направлением совместной работы Кубатбек Боронов назвал укрепление культурно-гуманитарных связей - в 2021-2022 годах планируется провести Дни культуры Беларуси в Кыргызстане и Дни культуры Кыргызстана в Беларуси.

Товарооборот Беларуси и Кыргызстана в 2019 году составил $106,9 млн и по сравнению с 2018 годом сократился на 18,5%. Сальдо сложилось положительным для Беларуси в размере $90,3 млн. Основными позициями белорусского экспорта стали молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, мясо и субпродукты птицы, лекарства, мебель и древесно-стружечные плиты. Из Кыргызстана импортировались части и принадлежности для автомобилей и тракторов, радиаторы, машины для уборки сельхозкультур, овощи и фрукты.-0-