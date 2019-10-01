1 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан призывает страны ЕАЭС принять меры для устранения препятствий во взаимной торговле, которые в настоящее время есть на внутренних рынках некоторых членов союза. Об этом заявил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"За пять лет нами создано единое таможенное пространство, мы проводим скоординированную политику почти во всех сферах экономики. Открыты новые возможности для экономического развития и повышения благосостояния народов ЕАЭС. Союз действительно доказал свою состоятельность и стал сильным интеграционным объединением", - констатировал Сооронбай Жээнбеков.

Однако в 2018 году имело место значительное усиление напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономическими державами мира. "Мы видим негативное влияние этих процессов и на экономическую ситуацию внутри нашего объединения. Кроме геоэкономических аспектов, наши собственные недоработки становятся причинами торможения роста объемов взаимной торговли. В погоне за краткосрочными выгодами некоторые страны ужесточают государственный контроль и создают дополнительные препятствия. Подобный подход уменьшает совокупный эффект от интеграции, - убежден Президент. - Наши правительства должны предпринять соответствующие меры по устранению препятствий на внутреннем рынке. Если мы не будем их устранять, наш союз может не достичь своей цели".

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