Кыргызстан в Совете ЕЭК будет представлять Новиков

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20 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/ Кыргызстан в Совете Евразийской экономической комиссии будет представлять первый вице-премьер-министр республики Артем Новиков. Соответствующее уведомление поступило в ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.
"В соответствии с распоряжением премьер-министра Кыргызстана от 19 октября Артем Новиков в своей деятельности курирует вопросы финансово-экономического направления, инвестиций и вопросы в рамках Евразийского экономического союза", - отметили в ЕЭК.-0-