Кыргызстан выступает за усиление промышленной кооперации в ЕАЭС - Мамытов

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан выступает за усиление промышленной кооперации в рамках ЕАЭС в настоящее время и посткризисный период. Это отметил исполняющий обязанности Президента Кыргызстана Талант Мамытов, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он обратил внимание, что впервые в заседании участвуют президенты Узбекистана и Кубы, что подтверждает правильность выбранного странами ЕАЭС курса работы с партнерами.

"Участие в Евразийском экономическом союзе - приоритетное направление внешней политики Кыргызстана, - подчеркнул Талант Мамытов. - Мы выступаем за открытый диалог по всем направлениям".

По его словам, хотя союз достаточно молодой, он проходит достойный и качественный путь развития.

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