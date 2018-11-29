Лаборатория антимонопольного и ценового регулирования заработает в Беларуси с 2019 года

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отраслевая лаборатория антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области торговли заработает в Беларуси с января 2019 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

"Лаборатория создана на базе Белорусского государственного экономического университета с целью проведения научных исследований в области антимонопольного, ценового регулирования и регулирования в области торговли, а также обеспечения прочной научной базы для принятия решений по наиболее актуальным вопросам в этих сферах", - пояснили в министерстве.

Отраслевая лаборатория будет исследовать, в частности, проблемы в области совершенствования национального и международного конкурентного права, антимонопольного и ценового регулирования; проблемы в области национальной конкурентной, антимонопольной, ценовой и торговой политики, а также будет заниматься обоснованием приоритетов развития антимонопольного регулирования в стране.

К выполнению научно-исследовательских работ будут привлекаться преподаватели, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, а также сотрудники МАРТ. "С одной стороны, это позволит обеспечить глубокое научное сопровождение решения актуальных проблем в сфере антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области торговли, а с другой стороны - усилить практическую направленность подготовки специалистов", - отметили в министерстве.

В МАРТ считают, что функционирование отраслевой лаборатории будет способствовать разработке новых, научно обоснованных методик и инструментов реализации антимонопольной и ценовой политик, повышению конкурентоспособности как предприятий, так и экономики Беларуси в целом.-0-