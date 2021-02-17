Ладутько: мотовелозавод жив и будет жить

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государству удалось сохранить производство мотовелотехники в стране, и оно намерено развивать это направление. Об этом заявил директор мотовелозавода Николай Ладутько в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Завод жив и будет жить. Вчера ведь рассматривали вопрос (на совещании у главы государства по вопросам развития отечественной мотовелотехники. - Прим. БЕЛТА) не на пустом месте: он сохранен и функционирует, работает", - сказал Николай Ладутько.

Директор мотовелозавода отметил, что сейчас на предприятии работают около 120 человек. Прорабатывается план развития производства. Ожидается, что в течение нескольких лет штат вырастет до 300-400 специалистов.

Как сообщалось, 16 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники. Как рассказал по итогам мероприятия вице-премьер Юрий Назаров, в ближайшее время глава государства намерен лично посетить площадку мотовелозавода в Минске, чтобы окончательно определиться с перспективами развития производства.

Предстоит определиться, прежде всего, по двум основным вопросам: по каким направлениям развивать отечественное производство мотовелотехники и как задействовать большие площади, на которых расположен завод. Что касается производства, то здесь, по словам вице-премьера, есть абсолютная уверенность, что оно необходимо. "Решение принято простое: предприятию быть, оно должно развиваться дальше. Единственное, было несколько вариантов развития предприятия", - заявил Юрий Назаров.-0-