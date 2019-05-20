Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларуси" стали 27 предприятий Минска

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе СОАО "Коммунарка" прошла церемония награждения 27 предприятий Минска - лауреатов конкурса "Лучшие товары Республики Беларуси" 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак отметил заслуги многочисленных трудовых коллективов, которые занимались поиском новых решений, популяризировали продукцию, разрабатывали инновационные технологии и рецептуры. "Благодаря заслугам команд столичных предприятий мы можем говорить о том, что Минск всегда был и будет лицом лучших товаров, которые признаны во многих странах мира, из года в год у нас увеличивается экспорт товаров и услуг. Во время II Европейских игр к нам прибудет огромное количество гостей. Они также смогут оценить и полюбить продукты и услуги, которые предложат столичные организации. Это будет одна из лучших реклам для отечественных производителей", - сказал он.

В комиссию, которая занимается оценкой товаров и услуг, входят представители органов госуправления - Госстандарта, Мингорисполкома, Общества потребителей, ведущих организаций, а также независимые эксперты. Директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич обратил внимание на то, что предприятия проявляют инициативу в подаче заявок на конкурс. Главное - доказать, что компания не только в лидерах по потребительским свойствам производимой продукции, но и строго соблюдает все требования безопасности, регламентируемые законодательством. При подведении итогов учитываются результаты государственного надзора. "Жюри дегустирует каждый продукт в ходе закрытого голосования. В процессе оценки эксперты максимально абстрагируются от личных эмоций, но каждый может высказаться в протоколе голосования анонимно по всем позициям. Бывают случаи, когда отдельные виды продукции не проходят через сито установленных требований из-за отрицательной реакции судей", - заметил он.

Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года признаны 27 предприятий Минска. В номинации "Продовольственные товары" лауреатами стали 13 предприятий (в том числе СОАО "Коммунарка", ТПКУП "Минский хладокомбинат №2", ЗАО "Минский завод виноградных вин"), в номинации "Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов" были выделены четыре предприятия (среди них ОДО "Беллесизделие", ООО "Релуи Бел").

В номинации "Продукция производственно-технического назначения" лучшими стали шесть предприятий (в частности, ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "Минский электротехнический завод им.Козлова", ЗАО "Голографическая индустрия").

Номинации "Услуги населению" была присуждены четырем предприятиям (в том числе КУПП "Минскводоканал", ТРУП "Минское отделение Белорусской железной дороги").

Кроме того, продукции шести предприятий белорусской столицы присужден статус "Новинка года", четыре предприятия получили специальную награду "Лучший в регионе", четыре предприятия удостоены диплома "Стабильное качество", трем предприятиям присуждена специальная награда "Лучший в отрасли".

Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" с 2002 года проводится Госстандартом Беларуси совместно с областными исполнительными комитетами и Минским горисполкомом и направлен на выявление, популяризацию и продвижение высококачественной продукции, стимулирование деятельности отечественных производителей по повышению качества и конкурентоспособности белорусских товаров и услуг. Всего в конкурсе "Лучшие товары Беларуси" в 2018 году были отмечены 274 товара. Предприятиям-лауретам предоставляется возможность размещения логотипа конкурса на производимой продукции и ее упаковке, документации и материалах рекламного характера.-0-