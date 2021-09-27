Лебедев: реализация Договора о зоне свободной торговли в СНГ за 10 лет дала положительный результат

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация Договора о зоне свободной торговли в СНГ за 10 лет дала положительный результат. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Договор о зоне свободной торговли в СНГ отмечает в начале октября свое 10-летие. Он был подписан в октябре 2011 года. Есть положительный результат. Государства отказались практически от осуществления импортных пошлин, сняли многие ограничения во взаимной торговле, активизировалась взаимная торговля, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире и многочисленные санкции, от которых в первую очередь страдают Российская Федерация и Беларусь. Но мы сообща, в том числе благодаря использованию Договора о зоне свободной торговле, сумели справиться с этими временными, надеюсь, трудностями. Сегодня мы обсудим в рамках заседания Совета постпредов, что сделано и что еще предстоит сделать для успешной реализации этого договора", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, страны СНГ предпринимают совместные действия. "Идет согласование ответных мер, совместного отражения и нейтрализации негативного воздействия этих санкций. Идет тесное согласование таких действий между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства, с другими государствами. Какого-то коллективного документа здесь пока нет, но тем не менее солидарность в противостоянии тем государствам, которые вводят против нас санкции, проявляется", - отметил председатель Исполнительного комитета.

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Члены Совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14-15 октября в Минске.

Постоянные полномочные представители заслушают информацию о деятельности Межгосударственного совета по космосу, реализации положений Договора о зоне свободной торговли, деятельности Совета руководителей пенитенциарных служб государств СНГ.

Кроме того, на заседании планируется принять решение о главе миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которые назначены на 28 ноября 2021 года.-0-

Фото Рамиля Насибулина