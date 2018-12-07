Лебедев: цифровая повестка выходит на первый план на пространстве СНГ

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Развитие цифровой экономики становится темой номер один на пространстве СНГ. Об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сегодня на заседании Экономического совета Содружества в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Лебедев сообщил, что 15 марта 2019 года в российской столице планируется провести экономический форум СНГ, который будет посвящен проблемам цифровой экономики. "Эта тема на пространстве СНГ выдвигается на первый план", - подчеркнул он.

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