Лен даст возможность Беларуси и России замещать дефицит хлопка - Мясникович

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Создание льняного кластера поможет Беларуси и России заместить возможный дефицит хлопка на мировых рынках. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Предложение о создании кластера в льняной отрасли прозвучало на VI Форуме регионов. Михаил Мясникович отметил, что проект выходит за рамки стандартных документов, таких как программы Союзного государства. Кластер в случае его создания будет работать как коммерческая структура и решать вопросы импортозамещения.

Беларусь предлагает вернуться к идее создания совместного с Россией льняного кластера В беседе с журналистами председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев пояснил, что предлагает объединить научный, производственный и финансовый потенциалы двух стран.

Страны, которые сеют хлопок, активно наращивают его переработку в пряжу, ткани и готовые изделия. "Таким образом для России и Беларуси цена на мировых рынках может меняться, - пояснил Михаил Мясникович. - Мы должны быть готовы к тому, чтобы качественным товаром замещать возможный дефицит хлопкового волокна на мировых рынках".

"Лен - это очень хороший перспективный натуральный импортозамещающий продукт, когда возникают сложности по хлопку", - добавил председатель Совета Республики.

Беларусь провела дорогостоящую модернизацию Оршанского льнокомбината. Фабрики способны производить высококачественные ткани. Россия имеет неплохие компетенции в оборудовании для льняной отрасли, особенно в части первичной переработки льна.

Белорусская сторона предлагает России объединить научный, производственный и финансовый потенциалы, чтобы при создании кластера идти по полному технологическому циклу, начиная от научных исследований, семеноводства, возделывания льна до производства тканей.-0-