Леса занимают почти 40% территории Беларуси

20 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Леса занимают 39,9% территории Беларуси, сообщил в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

"Сегодня Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. Общая площадь земель лесного фонда страны составляет свыше 9,6 млн га. С 1994 года площадь лесов увеличилась на 885,2 тыс. га до 8280,3 тыс. га, а лесистость территории страны достигла 39,9% и увеличилась на 4,4 процентного пункта", - отметил первый замминистра.

Общий запас древесины на корню за этот период вырос на 738,6 млн куб.м и составил более 1,8 млрд куб.м. Запас на 1 га покрытых лесом земель возрос на 73 куб.м до 221 куб.м, запас спелых и перестойных насаждений увеличился на 59 куб.м и достиг 272 куб.м на 1 га. Средний возраст насаждений также увеличился с 44 до 56 лет.

Валентин Шатравко напомнил, что все леса в Беларуси делятся на четыре категории: природоохранные, рекреационно-оздоровительные, защитные и эксплуатационные. Площадь эксплуатационных лесов сегодня составляет примерно 5,4 млн га, защитных - 2,3 млн га, природоохранных - 1,6 млн га, рекреационно-оздоровительных - 0,36 млн га. Однако хозяйственная деятельность ведется в основном в эксплуатационных лесах. "Важно понимать, что лес не растет сам по себе. Ежегодно работники лесхозов высаживают новые леса на площади не менее 30 тыс. га. Особое внимание уделяется восстановлению участков, пострадавшим от усыхания хвойных насаждений, ветровалов и буреломов", - отметил первый замминистра. В прошлом году лесоводами восстановлено 51,8 тыс. га леса, в том числе за счет посева и посадки было заложено 43,8 тыс. га новых лесов.

Также первый заместитель министра сообщил, лесхозы ежегодно выращивают около 350 млн стандартных сеянцев и саженцев и заготавливается около 1 тыс.т шишек хвойных пород, из которых потом получают свыше 10 т качественных семян сосны, ели и лиственницы. Заготавливаются семена и лиственных пород. В среднем за год специалисты лесного хозяйства подготавливают около 100 т лесных семян.-0-

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