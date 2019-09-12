Лесхозы Беларуси предлагается преобразовать в государственные казенные предприятия

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные лесохозяйственные учреждения Беларуси предлагается преобразовать в государственные казенные предприятия, сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не стоим на месте, нам нужно двигаться вперед и совершенствовать нашу деятельность. Как правило, наши действия направлены на упрощение, минимизацию ошибок, на то, чтобы работа была понятна и проста для исполнителей. Мы считаем, что лесхозы должны стать казенными предприятиями и перейти сугубо на хозрасчет. Сегодня нас финансируют из республиканского бюджета, у нас есть средства, полученные от ведения лесного хозяйства, есть хозрасчетная деятельность. Это переплетение в распоряжении этими деньгами, в системе оплаты труда зачастую приводит к ошибкам. Жизнь показывает, что этой проблемой надо заниматься. Необходимо упростить работу и сделать ее максимально точной, чтобы результат устраивал нас", - сказал Виталий Дрожжа.

Главная цель проекта - совершенствование механизма финансирования организаций отрасли. Итогом его проведения должно стать более четкое и прозрачное использование бюджетных средств. "По правовому статусу нас поддержало Министерство финансов, подходы в принципе одобрены в Совмине, есть соответствующее поручение, создана межведомственная рабочая группа. Сейчас эксперты работают над этим механизмом. Это не требует спешки. По следующему году мы определили для себя шесть организаций, которые изучат ситуацию. Где-то будут выявлены вопросы, требующие внимания, какие-то моменты, которые не учли. Если эта работа принесет нужный эффект, планируем в ближайшие два-три года переходить к казенным предприятиям", - отметил министр.-0-